Важные детали: 5 вещей, которые сделают уютным любой дом

Создание уюта – одна из ведущих задач дизайнеров, работающих над созданием интерьера. Так что они, как никто другой, знают методы, которые помогут украсить дом.

Специалисты убеждают, что добиться комфорта и уюта можно лишь с помощью нескольких уловок. Рассказываем о самых интересных и доступных.

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Разнообразие текстур



5 вещей, которые сделают уютным любое здание / Фото Unsplash

Больше всего уюта жилому помещению придает разнообразие текстур: от пушистых диванных подушек до глянцевой мебели. Дизайнеры рекомендуют не бояться смешивать разные материалы, но придерживаться золотого стандарта – использовать не более четырех разных текстур в одной комнате.

Качественный ковер



Ковер правильного размера удачно заполнит комнату / Фото Unsplash

Еще один хороший способ придать комнате индивидуальность. Сейчас на рынке есть множество моделей, однако дизайнеры советуют приобрести долговечную вещь, которая прослужит годами. Кроме того, качественный ковер из натуральных материалов и ненавязчивым рисунком мгновенно придаст уютный вид даже полупустой комнате.

Покрывала и одеяла



5 вещей, которые сделают уютным любое здание / Фото Unsplash

Такой способ поможет сделать спальню более уютной. Застилая кровать, используйте 2 пледа, которые подчеркнут цветовую гамму комнаты. Кроме того, вы можете заменять цвет и материал в соответствии с сезоном.

Многие комнатные растения или свежесрезанные цветы



Комнатные растения способны "освежить" пространство без ремонта / Фото Unsplash

Опытные флористы знают, что комнатные растения оживят любое помещение. Причем чем их больше, тем лучше. Чтобы за цветами было проще ухаживать, можно выбирать неприхотливые виды.

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Если времени на вазон нет, на помощь придут свежие цветы. И наконец – всегда есть возможность приобрести декоративные вазы с сушеницами.

Минималистичная посуда в стиле кухни



5 вещей, которые сделают уютным любое здание / Фото Unsplash

Разноцветные тарелки, которые достались "в наследство" – это, конечно, мило и вызывает ностальгию, но вряд ли поможет добиться желаемого уюта. Дизайнеры интерьеров советуют инвестировать в хороший и качественный набор посуды. Он мгновенно добавит дизайнерскую нотку в вашу кухню и столовую.