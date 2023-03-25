Вазоны должны сочетаться с другим декором и основными оттенками. Тогда дом будет свежим и изысканным.

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Как размещать цветы

В первую очередь следует учитывать размер квартиры и собственные преимущества. Вот несколько общих советов:

не ставьте слишком много горшков . Лучше ограничиться 1 – 2 большими горшками, чем ставить 5 – 6 маленьких;

. Лучше ограничиться 1 – 2 большими горшками, чем ставить 5 – 6 маленьких; найдите необычное место для растения . Самое популярное – подоконник. Однако вы можете проявить креативность, разместив растение на книжной полке, столе и т.д. Расположение растения в необычном месте освежит комнату и привлечет к ней внимание;

. Самое популярное – подоконник. Однако вы можете проявить креативность, разместив растение на книжной полке, столе и т.д. Расположение растения в необычном месте освежит комнату и привлечет к ней внимание; купите дерево . Большое растение смотрится эстетично и минималистично. Лучший выбор для квартиры – пальма или лимон. Также красивая – китайская роза.

. Большое растение смотрится эстетично и минималистично. Лучший выбор для квартиры – пальма или лимон. Также красивая – китайская роза. для растений на подоконнике используйте подвесы. Цветы будут получать необходимое количество ультрафиолета. Но при этом вы не будете иметь трудностей с уборкой пыли. На подоконнике можно разместить и другие вещи.

Старайтесь не загромождать комнату, размещайте растения лаконично. Зеленые насаждения помогут сделать правильный акцент.