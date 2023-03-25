Вазони мають гармонійно поєднуватися з іншим декором та основними відтінками. Тоді помешкання буде свіжим і вишуканим.

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Як розміщувати квіти

Найперше слід враховувати розмір квартири та власні переваги. Ось кілька загальних порад:

не ставте надто багато горщиків . Краще обмежитися 1 – 2 більшими горщиками, ніж ставити 5 – 6 маленьких;

. Краще обмежитися 1 – 2 більшими горщиками, ніж ставити 5 – 6 маленьких; знайдіть незвичайне місце для рослини . Найпопулярніше – підвіконня. Проте ви можете проявити креативність, розмістивши рослину на книжковій полиці, столі тощо. Розташування рослини в незвичайному місці освіжить кімнату і притягне до неї увагу;

. Найпопулярніше – підвіконня. Проте ви можете проявити креативність, розмістивши рослину на книжковій полиці, столі тощо. Розташування рослини в незвичайному місці освіжить кімнату і притягне до неї увагу; купіть деревце . Велика рослина виглядає естетично і мінімалістично. Кращий вибір для квартири – пальма або лимон. Також гарна – китайська троянда.

. Велика рослина виглядає естетично і мінімалістично. Кращий вибір для квартири – пальма або лимон. Також гарна – китайська троянда. для рослин на підвіконні використайте підвіси. Квіти отримуватимуть необхідну кількість ультрафіолету. Але при цьому ви не матимете труднощів з прибиранням пилу. На підвіконні можна розмістити й інші речі.

Намагайтеся не захаращувати кімнату, розміщуйте рослини лаконічно. Зелені насадження допоможуть зробити правильні акценти.