Как правильно разместить вазоны в комнатах, чтобы не испортить интерьер
25 марта 2023, 23:30Читати новину українською
Источник:room to do
Цветы всегда придают интерьеру определенную изюминку. Чтобы растения вписались в концепцию помещения, нужно правильно их разместить.
Вазоны должны сочетаться с другим декором и основными оттенками. Тогда дом будет свежим и изысканным.
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Как размещать цветы
В первую очередь следует учитывать размер квартиры и собственные преимущества. Вот несколько общих советов:
- не ставьте слишком много горшков. Лучше ограничиться 1 – 2 большими горшками, чем ставить 5 – 6 маленьких;
- найдите необычное место для растения. Самое популярное – подоконник. Однако вы можете проявить креативность, разместив растение на книжной полке, столе и т.д. Расположение растения в необычном месте освежит комнату и привлечет к ней внимание;
- купите дерево. Большое растение смотрится эстетично и минималистично. Лучший выбор для квартиры – пальма или лимон. Также красивая – китайская роза.
- для растений на подоконнике используйте подвесы. Цветы будут получать необходимое количество ультрафиолета. Но при этом вы не будете иметь трудностей с уборкой пыли. На подоконнике можно разместить и другие вещи.
Старайтесь не загромождать комнату, размещайте растения лаконично. Зеленые насаждения помогут сделать правильный акцент.