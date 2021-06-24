Невозможно отвести взгляд: что изменилось на ВДНХ в Киеве после реконструкции

В Киеве в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" провели реконструкцию. Работы касались оранжереи.

Как рассказал генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин в своем фейсбуке, место совершенно изменилось. Как оно теперь выглядит – смотрите далее.

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Что происходит на ВДНХ

И хотя работы еще продолжаются, но от оранжереи ВДНХ уже невозможно отвести взгляд: как снаружи, так и внутри! Совсем скоро это место оживет и будет ежедневно радовать посетителей,

– отметил Мушкин.

По его словам, после выполнения некоторых задач состоится открытие оранжереи.

Гендиректор ВДНХ уточнил, что сейчас завершаются работы по реконструкции каркаса трех залов, обустраивается место для администраторов, завершается ремонт "зеленого офиса". Также подходит к концу декорирование фотозон и выставочного зала.

Во время реконструкции в Саду желаний появились обновленные лавки и новое уличное освещение, которого не было в последние годы. Также появились пандусы и туалет со столиками для пеленания детей.

Оранжерея полностью видоизменилась после реконструкции / Фото из фейсбука ВДНХ

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Какие работы еще предстоят

Осенью, по словам Евгения Мушкина, планируется сделать новую систему отопления, душ для сотрудников, а также гидроизоляцию фундамента и перекладку декоративного бута.

Вскоре состоится открытие оранжереи ВДНХ / Фото Евгения Мушкина

Как выглядит оранжерея на ВДНХ в Киеве / Фото из фейсбука ВДНХ и Evgeny Mushkin: