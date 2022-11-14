Конан Дойль приобрел постройку для своей жены Джин. Пара прожила здесь с 1924 до 1930 года.
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Как выглядит дом известного писателя
До недавнего времени владелицей легендарного поместья была дизайнер интерьеров Джейн Макинтайр, которая приобрела Bignell Wood в 2006 году. Джейн отметила, что немного сменила интерьер, при этом сохранила оригинальные элементы дома и его характер. Таким образом, она выразила свое уважение к предыдущим жителям.
В Великобритании продают имение Артура Конан Дойля / Фото daily mail
Это хорошо построенный дом. В нем сохранились 3 оригинальных каменных камина, которые поставил сэр Артур,
– рассказала она.
Кабинет сэра Артура расположен в том месте, где сейчас обустроенная красная гостиная, отсылающая к первой повести о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах".
В Великобритании продают имение Артура Конан Дойля / Фото daily mail
Дизайнер добавила, что в имении удалось отремонтировать паркетный пол. Кроме того, теперь здесь есть современная кухня и ванные комнаты, стиль которых больше соответствует середине 20 века.
В Великобритании продают имение Артура Конан Дойля / Фото daily mail
Само здание расположено посреди леса на территории площадью около шести гектаров, охватывая ландшафтные сады и отряды.