Конан Дойль приобрел постройку для своей жены Джин. Пара прожила здесь с 1924 до 1930 года.

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Как выглядит дом известного писателя

До недавнего времени владелицей легендарного поместья была дизайнер интерьеров Джейн Макинтайр, которая приобрела Bignell Wood в 2006 году. Джейн отметила, что немного сменила интерьер, при этом сохранила оригинальные элементы дома и его характер. Таким образом, она выразила свое уважение к предыдущим жителям.



В Великобритании продают имение Артура Конан Дойля / Фото daily mail

Это хорошо построенный дом. В нем сохранились 3 оригинальных каменных камина, которые поставил сэр Артур,

– рассказала она.

Кабинет сэра Артура расположен в том месте, где сейчас обустроенная красная гостиная, отсылающая к первой повести о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах".

В Великобритании продают имение Артура Конан Дойля / Фото daily mail