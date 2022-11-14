Конан Дойль придбав споруду для своєї дружини Джин. Пара прожила тут від 1924 до 1930 року.
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Який вигляд має будинок відомого письменника
Донедавна власницею легендарного маєтку була дизайнерка інтер’єрів Джейн Макінтайр, яка придбала Bignell Wood у 2006 році. Джейн зазначила, що трохи змінила інтер’єр, при цьому зберегла оригінальні елементи будинку та його характер. Таким чином вона висловила свою повагу до попередніх мешканців.
У Великій Британії продають маєток Артура Конан Дойля / Фото daily mail
Це гарно зведений будинок. У ньому збереглися 3 оригінальні кам’яних каміни, які поставив сер Артур,
– розповіла вона.
Кабінет сера Артура розміщений в тому місці, де зараз облаштована червона вітальня, що відсилає до першої повісті про Шерлока Холмса "Етюд у багряних тонах".
У Великій Британії продають маєток Артура Конан Дойля / Фото daily mail
Дизайнерка додала, що у маєтку вдалося відремонтувати паркетну підлогу. Крім того, відтепер тут є сучасна кухня та ванні кімнати, стиль яких більше відповідає середині 20 століття.
У Великій Британії продають маєток Артура Конан Дойля / Фото daily mail
Сам будинок розташований посеред лісу на території площею близько шести гектарів, охоплюючи ландшафтні сади та загони.