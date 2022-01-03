В Великобритании разыграют роскошный особняк за 10 фунтов стерлингов

Дом является главным призом розыгрыша домов от коммерческой компании Omaze, которая занимается благотворительностью. Участникам предлагают оставить заявку за 10 фунтов стерлингов (примерно 367 гривен).

Победителю не придется тратиться на налоги, гербовые сборы и судебные издержки – все расходы возмещаются компанией-организатором. Кроме того, победитель получит еще 20 тысяч фунтов стерлингов.

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Что известно о роскошной недвижимости

Особняк построен на территории Озерного края – горного региона в Северо-Западной Англии (графство Камбрия). Свое название территория получила из-за обилия озер, в том числе 4 крупнейших в Англии – Виндермир, Алсуотер, Бассентуэйт, Деруент-Вотер. Агенты по недвижимости отмечают, что даже если проживание в этом регионе – не ваш приоритет, найти арендаторов не составит труда. Тем более, еженедельный доход от аренды в этом районе составляет 6 000 – 8 000 фунтов стерлингов, а в высокий сезон он растет до 12 000 фунтов стерлингов.



Кухня в доме / Фото Omaze

Известно, что внутри расположены: профессиональная кухня, столовая с панорамными окнами, классическая гостиная с камином, несколько спален с собственными санузлами, гардеробные, спортзал, спа и кинотеатр. Также есть меблированная открытая терраса. Примерная стоимость аналогичной недвижимости 3 миллиона фунтов стерлингов.

Просторная столовая в доме / Фото Omaze



Гостиная для отдыха с семьей или друзьями / Фото Omaze

Онлайн-участие в розыгрыше начинается от ставки 10 фунтов. Участникам также предлагают заплатить 25 фунтов стерлингов за 40 заявок, 50 фунтов стерлингов за 85 или 150 фунтов стерлингов за 320 заявок.



Гостевая спальня / Фото Omaze

В седьмом розыгрыше можно будет принять участие на сайте Omaze до 27 марта 2022 года.

Спальня хозяев дома / Фото Omaze