В одном из его помещений Джули Уитакер обнаружила интересную находку. Это было рекламное объявление о продаже недвижимости.

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Что нашла владелец дома

62-летняя Джули Уитакер купила дом в 1992 году. Совсем недавно она обнаружила в одной из комнат объявление о первой продаже недвижимости. В 1937 году оно было размещено в газете Leeds Mercury. Объект построила известная компания Gill&Varley Builders. В нем был оборудован презентационный павильон, а потенциальные покупатели могли прийти в любое время суток. Уже в то время в доме была необходимая мебель и камин.

Находка Джули Уитакер / Фото SWNS

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Сколько стоит известный дом

Это прекрасный дом. Думаю, объявление передавали друг другу все предыдущие владельцы,

– сказала Уитакер.

В довоенные годы дом продавали за 628 фунтов стерлингов. На сегодняшний день это около 45 тысяч фунтов (1,68 миллиона гривен). В 2021 году объект оценивают в 250 тысяч фунтов (9,3 миллиона гривен) и это почти в 400 раз больше, чем до войны.

Объявление датируется 1937 годом / Фото SWNS