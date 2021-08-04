В одному з його приміщень Джулі Вітакер виявила цікаву знахідку. Це було рекламне оголошення про продаж нерухомості.

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Що знайшла власниця будинку

62-річна Джулі Вітакер купила будинок у 1992 році. Зовсім недавно вона виявила в одній з кімнат оголошення про перший продаж нерухомості. У 1937 році воно було розміщено в газеті Leeds Mercury. Об'єкт побудувала відома компанія Gill & Varley Builders. У ньому був обладнаний презентаційний павільйон, а потенційні покупці могли прийти в будь-який час доби. Уже в той час у будинку були необхідні меблі та камін.

Знахідка Джулі Вітакер / Фото SWNS

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Скільки коштує відомий будинок

Це прекрасний будинок. Думаю, оголошення передавали один одному всі попередні власники,

– сказала Вітакер.

У довоєнні роки будинок продавали за 628 фунтів стерлінгів. На сьогодні це близько 45 тисяч фунтів (1,68 мільйона гривень). У 2021 році об'єкт оцінюють у 250 тисяч фунтів (9,3 мільйона гривень) і це майже у 400 разів більше, ніж до війни.

Оголошення датується 1937 роком / Фото SWNS