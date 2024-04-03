Весна – это всегда прекрасное время, чтобы обновить свой декор вместе с наступлением долгожданных солнечных дней. В этом сезоне сохранится тренд на натуральные материалы, которые, собственно, всегда актуальны. А вот тенденции цветов, форм и покрытия изменились.

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Весенняя палитра

Гостиная с синим диваном и цветочными картинами / Фото Ash NYC

Один из самых горячих новых трендов весны – это внедрение основных цветов, например смелый синий, красный и желтый в нейтральных помещениях. Это неожиданный отход от пастельных и приглушенных оттенков, которые уже понемногу начинают надоедать.

Глянцевые поверхности

Столик в форме куба с блестящим покрытием / Фото Studio Atkinson

Ровное матовое покрытие – это устаревший тренд. Дизайнеры говорят "поздороваться с высоким глянцем" – чем блестяще, тем лучше. Глянцевая отделка придает роскоши любому помещению, и, по прогнозам, в течение весны 2024 года его популярность будет расти.

Клеточки и полоски

Полосатая душевая комната с розовым полом в клетку / Фото Otto Tiles & Design

"Даже не думайте об использовании клеток и полосок в небольших дозах", – говорят дизайнеры. Сейчас эксперты используют это крутое комбо как начальную и конечную точку в своих дизайнах. Для кого-то такое сочетание покажется непонятным, но оно имеет свое место в перечне трендов на 2024 год.