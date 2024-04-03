Весна – це завжди чудовий час, щоб оновити свій декор разом із настанням довгоочікуваних сонячних днів. Цього сезону збережеться тренд на натуральні матеріали, які, власне, завжди актуальні. А от тенденції кольорів, форм і покриття змінилися.

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Весняна палітра

Вітальня із синім диваном та квітковими картинами / Фото Ash NYC

Один із найгарячіших нових трендів весни – це впровадження основних кольорів, як-от сміливий синій, червоний і жовтий у нейтральних помешканнях. Це несподіваний відхід від пастельних і приглушених відтінків, які вже потрохи починають набридати.

Глянцеві поверхні

Столик у формі куба з блискучим покриттям / Фото Studio Atkinson

Рівне матове покриття – це застарілий тренд. Дизайнери кажуть "привітатися з високим глянцем" – чим блискучіше, тим краще. Глянцеве оздоблення надає розкоші будь-якому приміщенню, і, за прогнозами, протягом весни 2024 року його популярність зростатиме.

Клітинки і смужки

Смугаста душова кімната з рожевою підлогою в клітинку / Фото Otto Tiles & Design

"Навіть не думайте про використання клітинок і смужок у невеликих дозах", – кажуть дизайнери. Зараз експерти використовують це круте комбо як початкову та кінцеву точку у своїх дизайнах. Для когось таке поєднання видасться незрозумілим, але воно має своє місце в переліку трендів на 2024 рік.