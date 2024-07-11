По мнению экспертов, положить винил поверх плитки – это лучшее решение. Таким образом можно сэкономить на ремонте, не создавая кучи беспорядка.

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Виниловый пол стоит класть поверх плитки

Кухня с виниловым полом в серо-белую клетку / Фото Amtico

Установка винила на имеющуюся плитку может значительно сэкономить время. А еще это меньше мусора и повреждений в доме и экономнее, поскольку устраняет расходы на оплату труда и утилизацию,

– говорит американский эксперт Джоди Питерман.

И, возможно, важнее то, что сохранение имеющейся плитки – это целостная основа для нового пола, особенно если плитка надежно приклеена и в хорошем состоянии.

Учитывая это, прежде чем класть новый пол, следует учесть несколько важных нюансов. Имеющаяся плитка должна быть гладкой и неповрежденной, без трещин, с заглаженными линиями. Плитку, что шатается, надо обязательно снять или отремонтировать.

Недостатки со временем могут проявиться на виниловом полу, поэтому вам нужно сначала сделать имеющийся уровень пола гладким,

– отмечают специалисты.

Виниловый пол для гостиной / Фото Amtico

Нужна ли подложка под виниловую плитку? Если вам нужен дополнительный слой изоляции или повышенный комфорт, то так, лучше с подложкой.