На думку експертів, покласти вініл поверх плитки – це найкраще рішення. У такий спосіб можна зекономити на ремонті, не створюючи купи безладу.

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Вінілову підлогу варто класти поверх плитки

Кухня з вініловою підлогою в сіро-білу клітинку / Фото Amtico

Встановлення вінілу на наявну плитку може значно заощадити час. А ще це менше сміття та пошкоджень у домі та економніше, оскільки усуває витрати на оплату праці та утилізацію,

– каже американський експерт Джоді Пітерман.

Та, можливо, важливіше те, що збереження наявної плитки – це цілісна основа для нової підлоги, особливо якщо плитка надійно приклеєна та в хорошому стані.

З огляду на це, перш ніж класти нову підлогу, слід врахувати кілька важливих нюансів. Наявна плитка має бути гладкою та непошкодженою, без тріщин, із загладженими лініями. Плитку, що хитається, треба обов'язково зняти або ж відремонтувати.

Недоліки з часом можуть проявитися на вініловій підлозі, тому вам потрібно спочатку зробити наявний рівень підлоги гладким,

– зазначають фахівці.

Вінілова підлога для вітальні / Фото Amtico

Чи потрібна підкладка під вінілову плитку? Якщо вам потрібен додатковий шар ізоляції чи підвищений комфорт, то так, краще з підкладкою.