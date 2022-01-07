Винтаж или устаревший интерьер: как не ошибиться, отделывая квартиру

К винтажу относят мебель и аксессуары, актуальные примерно с 50-х до 70-х годов прошлого века. То есть мебельная стенка из 90-х – это признак устаревшего, а не ретро-дизайна.

Чтобы научиться определять именно винтажные изделия, дизайнеры советуют почитать о стилях интерьера и посмотреть старые журналы или фотографии помещений того времени. Впоследствии вы заметите общие черты: например, мебель будет иметь тонкие ножки, а диваны и кресла – прямоугольные сиденья.

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Мягкие оттенки



Признаки, отличающие винтажный интерьер от устаревшего / Фото linesmag

Оформляя интерьер в стиле ретро, выбирайте сдержанную, но мягкую цветовую гамму. Органически смотрятся приглушенный зеленый, бледно-голубой, коричневый, винный, охровый. Именно эти оттенки присутствовали в большинстве интерьеров, которые сейчас считаются винтажными и используются в качестве образца.

Натуральные материалы



Признаки, отличающие винтажный интерьер от устаревшего / Фото homishome

Обходите стороной ДСП и МДФ, а вот дерево – отличный выбор. Если мебель, найденная на блошином рынке не очень дорогая, а ее недостатки ограничиваются потускневшей поверхностью, отреставрировать ее можно самостоятельно. Изделия из красного дерева и других дорогостоящих материалов следует отдать на реставрацию профессионалам.

Акценты



Признаки, отличающие винтажный интерьер от устаревшего / Фото homishome

Если вы хотите включить винтажные предметы в интерьер, важно, чтобы ваш дом не стал похож на музей. Для этого в основе должен быть какой-нибудь современный стиль: например, неоклассика, сканди или лофт. Винтажные элементы должны выступать только акцентами.

Декор

Признаки, отличающие винтажный интерьер от устаревшего / Фото homishome

Начав собирать коллекцию старинных мелочей, очень сложно удержаться и не купить все и сразу. На практике аксессуары, хаотически расставленные по квартире, создают ощущение "бабушкиного" интерьера. Лучше подобрать что-нибудь одно, но эффектное: виниловый проигрыватель, радио на ножках или маленький телевизор.

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Отделка

Признаки, отличающие винтажный интерьер от устаревшего / Фото homishome

Если вы планируете ремонт, то можно использовать ретро отделку. К примеру, выложить однотонный кафель на пол или квадратную плитку на стену. Органически будут смотреться обои с цветочным или геометрическим узором.