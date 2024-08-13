Санни просто хотела любоваться морскими волнами во время своего отдыха. Она была ошеломлена, когда узнала всю правду об апартаментах.

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Вместо вида – плакат с изображением моря вместо пейзажа

На видео в тиктоке Санни рассказывает о неприятном приключении. Женщина отправилась отдыхать на остров Зюльт, предварительно забронировав на Airbnb квартиру.

Из окон апартаментов должен был открываться захватывающий вид на море. Но он оказался брехней.

Как выяснилось, номер расположен в подвале. Более того, обещанный вид на самом деле был лишь плакатом, приклеенным к окну спальни.

Плакат с морем и был обещанным "видом": видео

И хоть Санни была разочарована, она посмеялась над собой. Женщина подписала видео в тиктоке: "Ха-ха-ха", назвав его "неудачей с Airbnb".

Комментаторы подхватили "виртуальный настрой" автора и написали:

Не может быть;

Я не могу перестать смеяться;

10/10 за маркетинг;

Это оригинальное дизайнерское решение.

Видео стало вирусным и набрало более 4,2 миллионов просмотров.