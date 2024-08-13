Санні просто хотіла милуватися морськими хвилями під час свого відпочинку. Вона була приголомшена, коли дізналася всю правду про апартаменти.

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Замість краєвиду – плакат із зображенням моря

На відео в тіктоці Санні розповідає про неприємну пригоду. Жінка вирушила відпочивати на острів Зюльт, попередньо забронювавши на Airbnb квартиру.

З вікон апартаментів мав відкриватися захопливий вигляд на море. Та він виявився побрехенькою.

Як з'ясувалося, номер розташований у підвалі. Ба більше, обіцяний краєвид насправді був лише плакатом, приклеєним до вікна спальні.

Плакат з морем і був обіцяним "краєвидом": відео

І хоч Санні була розчарована, вона посміялася з себе. Жінка підписала відео в тіктоці: "Ха-ха-ха", назвавши його "невдачею з Airbnb".

Коментатори підхопили "віртуальний настрій" авторки й написали:

Не може бути;

Я не можу перестати сміятися;

10/10 за маркетинг;

Це оригінальне дизайнерське рішення.

Відео стало вірусним і набрало понад 4,2 мільйона переглядів.