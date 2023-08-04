Это ранняя работа известного архитектора из Южной Калифорнии Ричарда Дормана. Дом появился на рынке только во второй раз. На момент создания он считался самым современным жильем.

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Невероятный до сих пор, хотя прошли десятки лет

"В 1953 году, когда этот дом завершили, его назвали Домом воображения. Он был действительно особенный, новейшего типа", – говорит агент по листингу Эшли Новак.

Дом по-прежнему остается потрясающим, даже для покупателей жилья в 2023 году. Хотя стоит отметить, что он нуждается в обновлении.

Нынешние владельцы владеют домом с 1967 года. Они говорят, что если жилье приобретет правильный владелец, то этот дом станет одним из лучших в Лос-Анджелесе.

Жилье площадью более 300 квадратных метров вмещает три спальни, расположенные в одном крыле. Другие жилые помещения – в другом крыле. Эти зоны соединяет закрытый атриум.

Интерьер по сравнению с экстерьером как другой мир / Фото The MLS

Дом "купается" в естественном свете. Здесь очень много панорамных и мансардных окон.

"Оригинальный дизайн дома предполагал наличие бассейна во дворе, поэтому внизу сначала должна быть игровая комната для бильярда", – объясняет Новак.

Однако бассейн так и не сделали, потому нынешние владельцы переоборудовали помещение. Они создали офис и спальню в маленькой комнате.

Но если новый владелец захочет бассейн, на заднем дворе хватит места, чтобы обустроить его. Стоимость недвижимости составляет 1 850 000 долларов.