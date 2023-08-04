Це рання робота відомого архітектора з Південної Каліфорнії Річарда Дормана. Будинок з'явився на ринку лише вдруге. На час створення він вважався найсучаснішим житлом.

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Неймовірний досі, хоч минули десятки років

"У 1953 році, коли цей будинок завершили, його назвали Домом уяви. Він був справді особливий, новітнього типу", – каже агент з лістингу Ешлі Новак.

Будинок досі залишається приголомшливим, навіть для покупців житла у 2023 році. Хоча варто зазначити, що він потребує оновлення.

Теперішні власники володіють будинком з 1967 року. Вони кажуть, що якщо житло придбає правильний власник, то цей будинок стане одним із найкращих у Лос-Анджелесі.

Житло площею понад 300 квадратних метрів вміщує три спальні, які розташовані в одному крилі. Інші житлові приміщення - в іншому крилі. Ці зони з'єднує закритий атріум.

Інтер'єр у порівнянні з екстер'єром наче інший світ / Фото The MLS

Будинок "купається" в природному світлі. Тут дуже багато панорамних та мансардних вікон.

"Оригінальний дизайн будинку передбачав наявність басейну у дворі, тому внизу спочатку мала бути ігрова кімната для більярду", – пояснює Новак.

Проте басейн так і не зробили, тому нинішні власники переобладнали приміщення. Вони зробили офіс і спальню в маленькій кімнаті.

Та якщо новий власник захоче басейн, на задньому дворі вистачить місця, щоб його облаштувати. Вартість нерухомості становить 1 850 000 доларів.