Этим проектом архитекторы стремятся положить начало дискуссии о городской демократии и отсылают зрителей к истории древней Греции. Идею объясняют тесной связью Мариуполя с греческой культурой.

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Первый шаг к обсуждению восстановления города: что известно о проекте мэрии в Мариуполе

Проект был разработан студией NOVA для конкурса, который был объявлен еще в 2019 году. Однако сейчас его обновили и переосмыслили.

Мы верим, что этот проект может стать первым шагом в общественном обсуждении восстановления освобожденного украинского Мариуполя и станет его настоящим сердцем.

– отметили архитекторы.

Здание состоит из двух пространственных объемов, соединенных между собой большим атриумом. Несмотря на то, что это госучреждение, архитекторы предложили открытое планирование. Это позволило подчеркнуть, что приоритетным будет доступ людей, участвующих в городских решениях.

Открытое пространство служит именно населению города, в отличие от лабиринтов и слабо освещенных правительственных построек, возведенных в прошлом веке.

Как выглядит обновленный проект здания мэрии Мариуполя: смотрите видео

Проект предусматривает четыре этажа: на первом и втором разместят общую приемную и приемную мэра. На верхних – помещения для проведения лекций и кабинеты офисных работников.

В частности, еще обустроят многофункциональные залы для проведения мероприятий: свадьбы, банкетов, бизнес-тренингов. А на крыше постройки высадят сад, который будет открыт для мариупольцев.