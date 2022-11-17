Цим проєктом архітектори прагнуть започаткувати дискусію щодо міської демократії і відсилають глядачів до історії стародавньої Греції. Ідею пояснюють тісним зв’язком Маріуполя із грецькою культурою.

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Перший крок до обговорення відбудови міста: що відомо про проєкт мерії в Маріуполі

Проєкт був розроблений студією NOVA для конкурсу, який оголосили ще у 2019 році. Однак зараз його оновили та переосмислили.

Ми віримо, що цей проєкт може стати першим кроком у громадському обговоренні відбудови звільненого українського Маріуполя і стане його справжнім серцем,

– зазначили архітектори.

Будівля складається з двох просторових об’ємів, з’єднаних між собою великим атріумом. Попри те, що це держустанова, архітектори запропонували відкрите планування. Це дозволило підкреслити, що пріоритетним буде доступ людей, які братимуть участь у міських рішеннях.

Відкритий простір служить саме населенню міста, на відміну від лабіринтів і слабо освітлених урядових будівель, зведених у минулому столітті.

Який вигляд має оновлений проєкт будівлі мерії Маріуполя: дивіться відео

Проєкт передбачає чотири поверхи: на першому та другому розташують загальну приймальню та приймальню мера. На верхніх – приміщення для проведення лекцій і кабінети для офісних працівників.

Зокрема, ще облаштують багатофункціональні зали для проведення заходів: весілля, банкетів, бізнес-тренінгів тощо. А на даху споруди висадять сад, який буде відкритим для маріупольців.