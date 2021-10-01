Поместье Elmestree House, построено в 1844 году в Елизаветинском стиле. Последний раз оно продавалось еще в 1949 году.

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Семейные имения такого типа как Elmestree House редко попадают на рынок, – комментирует предложение Мэтью Садлоу, глава агентства недвижимости в одной из крупнейших риэлторских компаний Великобритании.

Слева от имения построен фермерский дом 17-го века с 4-мя спальнями, известный как Farm End. Достроено в 1900 году крыло соединяет его с главным сооружением. Невероятная площадь достройки (1765 квадратных метров) сделала новую территорию идеальным местом встречи аристократов, именно здесь происходили светские вечера и балы.

Поместье может похвастаться несколькими озерами и ухоженными садами / Фото New York Post

В 1870 году дом был приобретен Фрэнсисом Генри, который до 1900 года еще больше расширил пределы имения / Фото New York Post

Также на территории есть отдельный домик Lodge, который охраняет главный вход в здание. Чтобы точно защитить главный дом, здесь установлены массивные двойные входные двери из дерева. В зал ведет широкая лестница со стеклянным куполом. Также в имении сохранились оконные рамы, карнизы и каменный пол. В имении 11 спален, поэтому агенты по недвижимости добавляют, что места здесь точно хватит для всех.

Дом находятся в одной минуте езды от дворца принца Чарльза / Фото New York Post

Имение входит в перечень исторической недвижимости. Это означает, что будущие жители отвечают за сохранение его целостности и оригинального внешнего вида.

В доме сохранено немало ценных предметов / Фото New York Post

Также на территории есть небольшое частное озеро и английские сады 19-го века.