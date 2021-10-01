Маєток Elmestree House, побудований в 1844 році у Єлизаветинському стилі. Востаннє він був виставлений на продаж у 1949 році.

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Сімейні маєтки такого типу як Elmestree House рідко потрапляють на ринок, – коментує пропозицію Метью Садлоу, глава агентства нерухомості в одній з найбільших рієлторських компаній Великої Британії.

Зліва від маєтку побудований фермерський будинок 17-го століття з 4-ма спальнями, відомий як Farm End. Добудоване у 1900 році крило з'єднує його з головною спорудою. Неймовірна площа добудови (1765 квадратних метрів) зробила нову територію ідеальним місцем зустрічі аристократів, саме тут відбувалися світські вечори та бали.

Маєток може похвалитися кількома озерами та доглянутими садамиМаєток може похвалитися кількома озерами та доглянутими садами / Фото New York Post

У 1870 році будинок був придбаний Френсісом Генрі У 1870 році будинок був придбаний Френсісом Генрі, який до 1900 року ще більше розширив межі маєтку /Фото New York Post

Також на території є окремий будиночок Lodge, який охороняє головний вхід в будівлю. Щоб точно захистити головний будинок, тут встановлено масивні подвійні вхідні двері з дерева. До зали ведуть широкі сходи зі скляним куполом. Також в маєтку збереглися віконні рами, карнизи і кам'яна підлога. У маєтку 11 спалень, тож агенти з нерухомості додають, що місця тут вистачить точно для всіх.

Будинок знаходяться в одній хвилині їзди до дому принца ЧарльзаБудинок знаходяться в одній хвилині їзди до палацу принца Чарльза / Фото New York Post

Маєток входить в перелік історичної нерухомості. Це означає, що майбутні мешканці відповідають за збереження його цілісності і оригінального зовнішнього вигляду.

Інтер'єр У домі збережено чимало цінних предметів / Фото New York Post

Також на території є невелике приватне озеро та збережені англійські сади 19-го століття.