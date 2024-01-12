Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак говорит, что причинами "охлаждения рынка" станут дальнейшее снижение покупательной активности и стабилизация цен. Об этом эксперт рассказала в комментарии 24 Канала.

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В каких городах будет повышен спрос на вторичное жилье

Виктория Берещак говорит, что спрогнозировать, какой будет ситуация в течение всего 2024 сложно, ведь война продолжается. Однако объективные рыночные реалии и тенденции позволяют сделать ряд предположений по этому поводу.

По словам эксперта, самым активным вторичным рынком будет в городах, которые продолжают принимать переселенцев.

Наибольшая активность вторички будет в регионах-хабах, причем приближенных к зоне боевых действий или прифронтовых территорий, куда сейчас чаще всего выезжают украинцы. Это Черкассы и область, Кропивницкий, Полтава, Днепр, Ужгород, Львов, Ивано-Франковск, Ровно,

– считает Виктория Берещак.

Обозреватель рынка недвижимости добавляет, что цены на вторичке будут очень зависеть от уровня реального спроса на объекты в регионе, а также от ожиданий собственников. Если наблюдается заинтересованность покупателя, то будет заметен рост в долларах.

Цены на вторичке могут вырасти весной

По мнению экспрезидента Ассоциации специалистов по недвижимости Юрия Питы, жилье на вторичном рынке традиционно будет "популярнее" среди покупателей. В более безопасных регионах весной ожидается рост цен в пределах 10 – 15%.

Эксперт говорит, что весной покупатель становится смелее и увереннее принимает решение. Также срабатывает отложенный спрос, потому что зимой рынок не так активен. Многие не спешат и откладывают решение о покупке жилья на весну.