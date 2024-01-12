Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак каже, що причинами "охолодження ринку" стануть подальше зниження купівельної активності та стабілізація цін. Про це експертка розповіла у коментарі 24 Каналу.

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У яких містах буде підвищений попит на вторинне житло

Вікторія Берещак каже, що спрогнозувати, якою буде ситуація протягом усього 2024 року складно, адже війна триває. Проте об'єктивні ринкові реалії та тенденції дозволяють зробити низку припущень щодо цього.

За словами експертки, найактивнішим вторинний ринок буде в містах, які продовжують приймати переселенців.

Найбільша активність вторинки буде в регіонах-хабах, причому наближених до зони бойових дій чи прифронтових територій, куди зараз найчастіше виїжджають українці. Це Черкаси та область, Кропивницький, Полтава, Дніпро, Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Рівне,

– вважає Вікторія Берещак.

Оглядачка ринку нерухомості додає, що ціни на вторинці дуже залежатимуть від рівня реального попиту на об'єкти в регіоні, а також від очікувань власників. Якщо спостерігатиметься зацікавленість покупця, то буде помітне зростання в доларах.

Ціни на вторинці можуть зрости весною

На думку експрезидента Асоціації фахівців з нерухомості Юрія Піти, житло на вторинному ринку традиційно буде "популярнішим" серед покупців. У безпечніших регіонах весною очікується зростання цін в межах 10 – 15%.

Експерт каже, що весною покупець стає сміливішим і впевненіше ухвалює рішення. Також спрацьовує відкладений попит, бо зимою ринок не такий активний. Багато хто не поспішає і відтерміновує рішення про купівлю житла на весну.