Больше всего стоимость вторичного жилья с одной комнатой выросла в западных городах. Об этом известно из аналитики ЛУН, передает Недвижимость 24.

Обратите внимание Сколько стоят готовые квартиры в Киеве: актуальные цены на вторичном рынке

Киев рядом с прифронтовыми городами

Больше всего за полгода стоимость выросла в Черновцах – на 3 700 долларов, до средних 46 000 долларов. А снизилась существеннее всего в Днепре – на 5 800 долларов, до средних 32 000 долларов.

Также подешевели квартиры в таких городах:

Харьков – на 4 000 долларов;

Сумы – 3 100 долларов;

Киев, Запорожье – 3 000 долларов;

Одесса – 2 300 долларов.

Кроме Черновцов цены выросли в таких городах:

Ровно – на 3 200 долларов;

Хмельницком – 2 800 долларов;

Ивано-Франковске – 2 500 долларов;

Ужгороде – 2 200 долларов;

В популярном Львове стоимость однокомнатных квартир на вторичке тоже выросла. Однако по сравнению с другими западными городами меньше – на 1 900 долларов.

Что изменилось за полгода / Инфографика ЛУН

Какие сейчас цены на вторичном рынке

По данным ЛУН, самая высокая средняя стоимость во Львове – в среднем 62 тысячи долларов. Также в тройку вошли Киев (60 тысяч долларов) и Ужгород (55 тысяч долларов).

Самые дешевые однокомнатные квартиры в Запорожье – в среднем 19 тысяч долларов. На втором месте идет Харьков (20 тысяч долларов), а на третьем – Николаев (21 тысяча долларов).