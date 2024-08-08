Найбільше вартість вторинного житла з одною кімнатою зросла в західних містах. Про це відомо з аналітики ЛУН, передає Нерухомість 24.

Зверніть увагу Скільки коштують готові квартири в Києві: актуальні ціни на вторинному ринку

Київ поряд із прифронтовими містами

Найбільше за пів року вартість зросла в Чернівцях – на 3 700 доларів, до середніх 46 000 доларів. А знизилась найсуттєвіше в Дніпрі – на 5 800 доларів, до середніх 32 000 доларів.

Також здешевшали квартири в таких містах:

Харків – на 4 000 доларів;

Суми – 3 100 доларів;

Київ, Запоріжжя – 3 000 доларів;

Одеса – 2 300 доларів.

Окрім Чернівців ціни зросли в таких містах:

Рівному – на 3 200 доларів;

Хмельницькому – 2 800 доларів;

Івано-Франківську – 2 500 доларів;

Ужгороді – 2 200 доларів;

У популярному Львові вартість однокімнатних квартир на вторинці теж зросла. Проте в порівнянні з іншими західними містами менше – на 1 900 доларів.

Що змінилося за пів року / Інфографіка ЛУН

Які зараз ціни на вторинному ринку

За даними ЛУН, найвища середня вартість у Львові – у середньому 62 тисячі доларів. Також до трійки увійшли Київ (60 тисяч доларів) та Ужгород (55 тисяч доларів).

Найдешевші однокімнатні квартири в Запоріжжі – в середньому 19 тисяч доларів. На другому місті йде Харків (20 тисяч доларів), а на третьому – Миколаїв (21 тисяча доларів).