Неудивительно, что популярной формой кухонного острова является простой прямоугольник или квадрат. Именно такой формы есть шкафы и рабочие поверхности. Это своеобразная синхронизация мебели на кухне. Однако не для всех кухонь уместен именно прямоугольник и квадрат – лучшая форма для каждого своя. Следует опираться на собственные нужды, а в остальном помогут советы экспертов.

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Если кухня открытой планировки, то выберите остров плавных форм

Волнистый кухонный остров из дерева / Фото Trevor Mein

На большой кухне поставьте прямоугольный остров

Такой остров "не потеряется" в большом пространстве / Фото Darren Chung

Выберите V-образный остров на кухню с современным дизайном

Нестандартная форма кухонного острова для новейших дизайнов / Фото Mary Wadsworth

Для большой семьи подойдет T-образный остров

Если большая семья будет часто собираться за обедом, то T-образный остров будет идеальным.

Остров с округлыми краями для кухни в стиле строгого минимализма

Остров такой формы "смягчает" дизайн / Фото Ben Waterhouse