Не дивно, що найпопулярнішою формою кухонного острова є простий прямокутник або квадрат. Саме такої форми є шафи й робочі поверхні. Це своєрідна синхронізація меблів на кухні. Проте не для всіх кухонь доречним буде саме прямокутник та квадрат – найкраща форма для кожного своя. Варто опиратися на власні потреби, а в іншому допоможуть поради експертів.

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Якщо кухня відкритого планування, то виберіть острів плавних форм

Хвилястий кухонний острів з дерева / Фото Trevor Mein

На великій кухні поставте прямокутний острів

Такий острів "не загубиться" у великому просторі / Фото Darren Chung

Оберіть V-подібний острів на кухню із сучасним дизайном

Нестандартна форма кухонного острова для новітніх дизайнів / Фото Mary Wadsworth

Для великої сім'ї підійде T-подібний острів

Якщо велика сім'я буде часто збиратися за обідом, то T-подібний острів буде ідеальним / Фото Darren Chung

Острів з округлими краями для кухні в стилі строгого мінімалізму

Острів такої форми "пом'якшує" дизайн / Фото Ben Waterhouse