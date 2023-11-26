Какая форма кухонного острова самая лучшая: вот ответ экспертов
Источник:Homes & Gardens
Когда вы выбираете кухонный остров, нужно обращать внимание не только на материал. Форма тоже очень важна, ведь она влияет на общий вид комнаты.
Неудивительно, что популярной формой кухонного острова является простой прямоугольник или квадрат. Именно такой формы есть шкафы и рабочие поверхности. Это своеобразная синхронизация мебели на кухне. Однако не для всех кухонь уместен именно прямоугольник и квадрат – лучшая форма для каждого своя. Следует опираться на собственные нужды, а в остальном помогут советы экспертов.
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