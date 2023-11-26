Какая форма кухонного острова самая лучшая: вот ответ экспертов

Когда вы выбираете кухонный остров, нужно обращать внимание не только на материал. Форма тоже очень важна, ведь она влияет на общий вид комнаты.

Неудивительно, что популярной формой кухонного острова является простой прямоугольник или квадрат. Именно такой формы есть шкафы и рабочие поверхности. Это своеобразная синхронизация мебели на кухне. Однако не для всех кухонь уместен именно прямоугольник и квадрат – лучшая форма для каждого своя. Следует опираться на собственные нужды, а в остальном помогут советы экспертов.

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Если кухня открытой планировки, то выберите остров плавных форм

Волнистый кухонный остров из дерева / Фото Trevor Mein

На большой кухне поставьте прямоугольный остров

Такой остров "не потеряется" в большом пространстве / Фото Darren Chung

Выберите V-образный остров на кухню с современным дизайном

Нестандартная форма кухонного острова для новейших дизайнов / Фото Mary Wadsworth

Для большой семьи подойдет T-образный остров

Если большая семья будет часто собираться за обедом, то T-образный остров будет идеальным.

Остров с округлыми краями для кухни в стиле строгого минимализма

Остров такой формы "смягчает" дизайн / Фото Ben Waterhouse