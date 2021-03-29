Детская комната – душа любой квартиры и дома. Это помещение должно быть не просто уютным, комфортным и удобным, а идеальным во всем.

Одним из важнейших нюансов для создания детской комнаты является освещение, рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design.

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Условия развития и воспитания ребенка влияют на него в будущем и формируют его личность. Знали? Именно поэтому не стоит забывать об одном из самых важных параметров любого помещения – освещенности. Она влияет не только на восприятие окружающей среды, но и на зрение,

– отметила дизайнер интерьера Анастасия.

Какой свет нужен в детской

Она пояснила, что свет в детской комнате требует особого внимания – и его дефицит, и переизбыток оказывают негативное влияние. По этой причине план освещения следует составить на этапе планирования ремонта. Важно учитывать, что все пространство должно освещаться равномерно.

Освещение в детской нужно продумать на этапе планирования ремонта / Фото pinterest

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Какие источники света использовать

Если в комнате для общего освещения вы решили использовать люстру, то обращайте внимание на варианты, выполненные из матового стекла и закрытого типа. Лучше отказаться от крупных массивных моделей: во-первых, они не очень безопасны во время активных детских игр, во-вторых, загромождают пространство, которое не всегда и так достаточное,

– уточнила Анастасия.

Потолочный светильник является отличной альтернативой привычной люстре. Он занимает немного места и может быть интересной формы.

является отличной альтернативой привычной люстре. Он занимает немного места и может быть интересной формы. Точечное освещение – еще один простой вариант, который подойдет для подвесных и натяжных потолков, и позволит создать равномерный мягкий свет.

– еще один простой вариант, который подойдет для подвесных и натяжных потолков, и позволит создать равномерный мягкий свет. Споты – люстры, которые объединяют несколько светильников, также подойдут для детской комнаты. Особое преимущество – возможность менять направление света.

Интересный вариант для детских комнат – светящееся окно или фальш-окно, которое организовывают на потолке. Оно имитирует настоящий оконный проем, за которым часто выполняют рисунок ночного неба или дневного с облаками,

– добавили в Yaranga Interior Design.

На сегодняшний день выбор светильников для детских очень велик, поэтому комнату можно декорировать на любой вкус. Однако важно обращать внимание не только на внешний вид, но также на безопасность и функциональную составляющую осветительных приборов.