Интерьер в стиле современная классика – решение вне моды. Однако важно придерживаться нескольких условиях.

Какие именно нюансы нужно учесть, рассказала дизайнер интерьера Татьяна Соловьева.

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Как создать уютную гостиную

Расстановка мебели

Предметы мебели следует расставить в центре комнаты (если ее площадь позволяет). Учитывайте, что давняя традиция ставить все по углам осталась в далеком прошлом.

Современная классика – это уют и комфорт / Фото pinterest

Общение

Современная классика подразумевает комфорт. Мебель должна находиться друг напротив друга или образовывать квадрат/круг. Это необходимо, чтобы гости могли сидеть и общаться между собой, а не сидеть на диване вдоль стены.

Расположите мебель так, чтобы гостям удобно было общаться / Фото pinterest

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"Очаг" в гостиной

Гостиная – место, где собирается вся семья по вечерам и на выходных. Поэтому важно, чтобы там была точка сбора – "очаг". Это может быть камин, телевизор или все вместе – это зависит от потребностей и пожеланий владельцев.

Организуйте в гостиной "очаг" / Фото pinterest