При выборе керамической плитки нужно учитывать не только ее внешний вид и производителя, но и несколько других моментов.

Какие ошибки происходят при выборе плитки, и как их избежать, рассказали дизайнеры интерьера из in_design.studio в Instagram.

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Как избежать ошибок при выборе плитки

Плитка является искусственным материалом , который не имеет своего цвета. Дизайнеры интерьера рекомендуют выбирать плитку с имитацией натуральных материалов: дерева, камня и бетона.

, который не имеет своего цвета. Дизайнеры интерьера рекомендуют выбирать плитку с имитацией натуральных материалов: дерева, камня и бетона. Выбирайте плитку с обрезным краем (ректификат). Это позволит сделать маленький и аккуратный шов, а углы получатся под 45 градусов.

(ректификат). Это позволит сделать маленький и аккуратный шов, а углы получатся под 45 градусов. Обращайте внимание на размер плитки : чем она больше – тем богаче и цельнее выглядит помещение. Профессионалы советуют рассматривать варианты 60х60 и больше.⠀

: чем она больше – тем богаче и цельнее выглядит помещение. Профессионалы советуют рассматривать варианты 60х60 и больше.⠀ Рисунки и цветы.

Если мы имитируем дерево, металл или бетон, там не встретишь рисунков и рюшиков. Нужно про них забыть, – отметили в in_design.studio.

Матовая или глянцевая. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы: глянцевая стильно выглядит в крупной размере и с имитацией камня или мрамора, матовая – более практичная и безопасная.

Мрамор и дерево сделают помещение стильным / Фото krovli-zabori

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Затирка бывает цементная и эпоксидная. Дизайнеры интерьера советуют эпоксидную – она не впитывает влагу и не меняет цвет. Для того чтобы правильно выбрать цвет затирки, отталкивайтесь от самых темных участков плитки.

Имитация дерева – как выбрать. Чем отличается дорогая плитка, от дешевой – это качество нанесения рисунка, он должен быть похож на дерево, не повторяться, быть шершавым и разным. Важен и размер, желательно придерживаться размера паркетной доски. Тогда при укладке глаз не будет рябить от повторов и трудно будет отличить от настоящего дерева, – резюмировали в in_design.studio.