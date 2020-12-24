При виборі керамічної плитки потрібно враховувати не тільки її зовнішній вигляд і виробника, а й кілька інших моментів.

Які помилки трапляються при виборі плитки, і як їх уникнути, розповіли дизайнери інтер'єру з in_design.studio в Instagram.

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Як уникнути помилок при виборі плитки

Плитка є штучним матеріалом , який не має свого кольору. Дизайнери інтер'єру рекомендують вибирати плитку з імітацією натуральних матеріалів: дерева, каменю і бетону.

, який не має свого кольору. Дизайнери інтер'єру рекомендують вибирати плитку з імітацією натуральних матеріалів: дерева, каменю і бетону. Вибирайте плитку з обрізним краєм (ректифікат). Це дозволить зробити маленький і акуратний шов, а кути вийдуть під 45 градусів.

(ректифікат). Це дозволить зробити маленький і акуратний шов, а кути вийдуть під 45 градусів. Звертайте увагу на розмір плитки : чим вона більша – тим багатшим і цільнішим виглядає приміщення. Професіонали радять розглядати варіанти 60х60 і більше.

: чим вона більша – тим багатшим і цільнішим виглядає приміщення. Професіонали радять розглядати варіанти 60х60 і більше. Малюнки та квіти.

​Якщо ми імітуємо дерево, метал або бетон, там не зустрінеш малюнків і рюшиків. Потрібно про них забути, – відзначили в in_design.studio.

Матова або глянцева. У кожного варіанту є свої плюси і мінуси: глянцева стильно виглядає у великому розмірі і з імітацією каменю або мармуру, матова – більш практична і безпечна.

Мармур і дерево зроблять приміщення стильним / Фото krovli-zabori

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Затирка буває цементна і епоксидна. Дизайнери інтер'єру радять епоксидну – вона не вбирає вологу і не змінює колір. Для того щоб правильно вибрати колір затирки, відштовхуйтесь від найтемніших ділянок плитки.

Імітація дерева – як вибрати. Чим відрізняється дорога плитка, від дешевої – це якість нанесення малюнка, він повинен бути схожий на дерево, не повторюватися, бути шорстким і різним. Важливий і розмір, бажано дотримуватися розміру паркетної дошки. Тоді при укладанні в оці не буде рябіти від повторів і важко буде відрізнити від справжнього дерева, – резюмували в in_design.studio.