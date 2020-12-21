Названы 3 самых популярных стиля интерьера 2021 для элитного жилья
Каждый год модные тенденции в интерьере отражают настроение в обществе – 2021-й – не станет исключением.
Какие 3 стиля будут востребованы в следующем году – рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.
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1. Эклектика
Периодически интерьер требует нового "гардероба". По словам дизайнера интерьера, эклектика – "лучшее решение для преображения жилого пространства без дорогостоящих вложений". В 2021 году будет актуально сочетание выразительных элементов различных стилей. Чтобы оформить жилье в стиле эклектика, потребуется опытный дизайнер, который сможет до неузнаваемости изменить интерьер благодаря текстилю, декору, арт-объектам и освещению.
Эклектика – это красота, практичность и дерзость. Если вам близки все эти черты, вы будете себя чувствовать максимально комфортно в вашей обновленной квартире, – отметила Виктория Дронова.
Эклектика – стиль, привносящий что-то новое в интерьер / Фото rehouz
2. Japandi
Джапанди – это сочетание характерных черт скандинавского и японского стилей. Такой интерьер будет душевным и комфортным. Если скандинавский стиль – холодный и однообразный, то элементы японского минимализма дают интерьеру свежесть и яркие акценты.
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В Джапанди используются нежные серые, молочные и карамельные оттенки, а также все природные цвета.
Джапанди вобрал в себя лучшее из скандинавского и японского стилей / Фото ivd
3. Минимализм
Минималистичные интерьеры уже несколько лет остаются востребованными и популярными среди жителей мегаполисов. После рабочего дня, суеты, усталости и бешеного ритма, люди хотят приходить домой – в помещение без ярких акцентов.
Минимализм позволяет расслабиться и настроиться на отдых / Фото topdom
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