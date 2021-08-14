Будьте осторожны: как не ошибиться с планировкой квартиры

Квартира – заветная мечта очень многих семей и пар в Украине. Часто при выборе будущие владельцы забывают о главном – планировке жилья.

Некоторые нюансы могут усложнить ремонт и любые работы в квартире. На что нужно обратить внимание при выборе – рассказала дизайнер интерьера Ольга Бондарь.

Интересно Где будут строить ЖК в Киеве и почему есть проблема с паркингами: интервью застройщика

Моя задача – помочь вам, а не осуждать проектировщиков. У них свои задачи и вызовы,

– отметила Бондарь.

На что обратить внимание при выборе планировки

Ольга Бондарь показала 8 планировок и пояснила, что с ними не так.

1. Масштаб или диван для котика

По словам дизайнера интерьера, перед покупкой нужно обязательно проверять масштаб предметов, указанных на планировке. Часто там элементы, которые по размерам подходят для домашних животных, а не людей.

Проверяйте масштаб предметов на планировке / Фото из инстаграма Ольги Бондарь

2. Форма квартиры

Обращайте внимание на форму квартиры. Ольга Бондарь отметила, что чем меньше форма квартиры напоминает квадрат или прямоугольник, тем больше проблем возникнет с расстановкой мебели.

Самые простые варианты – квартира в форме квадрата или прямоугольника / Фото из инстаграма Ольги Бондарь

3. Коридор

Часто в квартирах коридор занимает очень большую часть, но при этом его сложно функционально использовать. Обычно это длинный узкий коридор с большим количеством дверей.

Узкие коридоры – это неудобно / Фото из инстаграма Ольги Бондарь

4. Несущие стены

Еще один коридор и несущие (боль и страдания) стены. Вот тут вход в самую дальнюю спальню мы не сможем поменять, а следовательно, длинный коридор остается. Спасибо, он хотя бы шире, чем в предыдущем примере,

– уточнила Ольга Бондарь.

Несущие стены и узкие коридоры – проблема для владельцев / Фото из инстаграма Ольги Бондарь

Читайте ТОП-7 ошибок в ремонте кухни

5. Бесконечные выступы

Мне эта квартира напомнила случайный набор квадратиков, Pixel. Опять же, учитывайте, что это все нужно обыгрывать. Можно устать,

– прокомментировала планировку дизайнер интерьера.

Эту планировку будет непросто обыграть / Фото из инстаграма Ольги Бондарь

6. Сложные формы

В этом случае в планировке очень сложные формы и несущие стены. Коридор составляет 28% от общей площади квартиры.

В этой квартире коридор занимает 28% площади / Фото из инстаграма Ольги Бондарь

7. Квартиры-распашонки

В таких планировках невозможно увеличить кухню. Этот момент следует учитывать до приобретения квартиры.

В такой планировке невозможно увеличить кухню / Фото из инстаграма Ольги Бондарь

8. Окна⠀

Неплохая вроде бы лодка, и плыть можно. Не видно только куда. Посмотрите на количество и расположение окон. Да-да, вам не показалось, окно одно на всю кухню-гостиную там, где лоджия,

– пояснила дизайнер интерьера.

В этой кухне-гостиной всего одно окно / Фото из инстаграма Ольги Бондарь