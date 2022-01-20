Такие нормы прописаны в Жилищном кодексе Украины и являются минимальными для проживания одного человека. Рассказываем, что следует знать.

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В законе прописаны также нормы, касающиеся детей. Например, дети разного пола должны иметь отдельные комнаты, площадь каждой – примерно 15 "квадратов". Для детей одного пола возможно размещение в общей комнате, однако его размер должен быть не менее 20 квадратных метров.

Площадь для одного человека и пары

Для одного человека площадь жилья должна составлять 13,56 "квадрата". На рынке недвижимости предложений с такими квартирами не слишком много, ведь большой популярности у них нет. Застройщики предлагают смарт-жилье. Его размеры могут колебаться от 20 – 30 квадратов.

Если же вы проживаете парой, лучший вариант – это небольшая однокомнатная квартира площадью хотя бы 35 "квадратов", чтобы каждый имел свое личное пространство.

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Оптимальные размеры жилья для семьи

Если ваша семья состоит из двух родителей и двух детей разной статьи, вам нужно:

спальня для родителей (примерно 16 – 20 квадратных метров), чтобы можно было уместить кровать на двоих, шкаф, комод, телевизор;

(примерно 16 – 20 квадратных метров), чтобы можно было уместить кровать на двоих, шкаф, комод, телевизор; комната для мальчика (около 15 квадратных метров);

(около 15 квадратных метров); комната для девочки (приблизительно 15 квадратных метров);

Обратите внимание! По закону дети разного пола должны иметь отдельные комнаты.

ванная (7 – 8 квадратных метров);

(7 – 8 квадратных метров); кухня (10 – 12 квадратных метров) или кухня-гостиная (примерно 25 квадратных метров);

(10 – 12 квадратных метров) или кухня-гостиная (примерно 25 квадратных метров); коридор , который может быть соединен с прихожей (10 – 12 квадратных метров);

, который может быть соединен с прихожей (10 – 12 квадратных метров); коморка (до 5 квадратных метров). Небольшая комнатка, отведенная под коморку, не является обязательным элементом, однако в современных реалиях покупатели все чаще выбирают квартиры с такими помещениями.

В итоге семье из четырех человек требуется квартира не менее 78 "квадратов" с тремя комнатами. В случае если дети одного пола, жить они могут в одной комнате площадью 20 квадратных метров. Этим приблизительным расчетам вы можете руководствоваться, покупая жилье для себя одной или всей семьи.