Такі норми прописані у Житловому кодексі України та є мінімальними для проживання однієї людини. Розповідаємо, що варто знати.

Цікаво З оздобленням чи без: яку квартиру купити, щоб заощадити час та кошти

У законі прописані також норми, що стосуються дітей. Наприклад, діти різної статі повинні мати окремі кімнати, площа кожної – приблизно 15 "квадратів". Для дітей однієї статі можливе розміщення у спільній кімнаті, однак її розмір має бути не менше 20 квадратних метрів.

Площа для однієї людини та пари

Для однієї людини площа житла має становити 13,56 "квадратів". На ринку нерухомості пропозицій з такими квартирами не надто багато, адже великої популярності вони не мають. Натомість забудовники пропонують смарт-житло. Його розміри можуть коливатися від 20 – 30 квадратів.

Якщо ж ви проживаєте парою, то найкращий варіант — це невелика однокімнатна квартира площею хоча б 35 "квадратів", щоб кожен мав свій особистий простір.

Читайте Як заробляють на переуступці квартир в новобудовах та що зміниться у 2022 році

Оптимальні розміри житла для сім'ї

Якщо ваша сім'я складається із двох батьків та двох дітей різної статті, вам потрібно:

спальня для батьків (приблизно 16 – 20 квадратних метрів), щоб можна було вмістити ліжко на двох, шафу, комод, телевізор;

(приблизно 16 – 20 квадратних метрів), щоб можна було вмістити ліжко на двох, шафу, комод, телевізор; кімната для хлопчика (приблизно 15 квадратних метрів);

(приблизно 15 квадратних метрів); кімната для дівчинки (приблизно 15 квадратних метрів);

Зверніть увагу! За законом діти різної статі повинні мати окремі кімнати.

ванна кімната (7 – 8 квадратних метрів);

(7 – 8 квадратних метрів); кухня (10 – 12 квадратних метрів) або кухня-вітальня (приблизно 25 квадратних метрів);

(10 – 12 квадратних метрів) або (приблизно 25 квадратних метрів); коридор , що може бути з'єднаний з передпокоєм (10 – 12 квадратних метрів);

, що може бути з'єднаний з передпокоєм (10 – 12 квадратних метрів); комірка (до 5 квадратних метрів). Невеличка кімнатка, відведена під комірку, не є обов'язковим елементом, проте в сучасних реаліях покупці все частіше обирають квартири із такими приміщеннями.

У підсумку родині із чотирьох осіб потрібно квартира щонайменше 78 "квадратів" з трьома кімнатами. У випадку, якщо діти однієї статі, жити вони можуть в одній кімнаті площею 20 квадратних метрів. Цими приблизними розрахунками ви можете керуватися, купуючи житло для себе одного чи всієї сімʼї.