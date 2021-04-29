Важно, чтобы мебель в доме была не только стильной, но и удобной. Как выбрать мебель – рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова.

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Со своим огромным стажем в дизайне интерьеров я знаю о мебели, ее эргономичности и функционале абсолютно все. Сегодня я поделилась с вами своими фишками, как правильно выбрать трендовую мебель, которая улучшит общую эстетику вашего дома,

– отметила Дронова.

Как выбрать мебель для квартиры и дома

1. Эклектика во всем

Универсальные мебельные гарнитуры, которые раньше все покупали для квартиры, остались в прошлом. По словам дизайнера, комбинирование различной мебели из разных стилей поможет создать интересный интерьер. Например, винтажный кофейный столик впишется в гостиную в стиле лофт, а плетеный ротанговый комод отлично будет смотреться в спальне Прованс.

Комбинируйте мебель из разных стилей / Фото pinterest

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2. Единение с природой

В 2021 году в тренде – предметы мебели из дерева, стекла, металла. Модели должны быть легкими и воздушными, а вот массивность осталась в прошлом. Например, плетеная мебель из ротанга, которая раньше использовалась на даче, станет отличным украшением гостиной или кухни.

Мебель из ротанга отлично впишется в гостиную квартиры или дома / Фото pinterest

3. Креативный микс

Постепенно возрастет интерес к фактурным материалам с объемной формой. Стильно выглядит мебель, в которой сочетаются несколько материалов с абсолютно разной текстурой и поверхностью, например, стекло и металл, дерево и кожа, текстиль и камни. Форма и конструкция мебели может стать дополнительным декором квартиры,

– пояснила Виктория Дронова.

По ее словам, такие детали, как кровать с большим изголовьем, диван или журнальный столик на тонких ножках, кресло с необычными подлокотниками, позволят создать единую композицию в интерьере.