Важливо, щоб меблі в будинку були не тільки стильними, але й зручними. Як вибрати меблі – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова.

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Зі своїм величезним стажем у дизайні інтер'єрів я знаю про меблі, їхню ергономічність та функціонал абсолютно все. Сьогодні я поділилася з вами своїми фішками, як правильно вибрати трендові меблі, які поліпшать загальну естетику вашого будинку,

– зазначила Дронова.

Як вибрати меблі для квартири та будинку

1. Еклектика у всьому

Універсальні меблеві гарнітури, які раніше всі купували для квартири, залишилися у минулому. За словами дизайнерки, комбінування різних меблів з різних стилів допоможе створити цікавий інтер'єр. Наприклад, вінтажний кавовий столик впишеться у вітальню в стилі лофт, а плетений ротанговий комод відмінно виглядатиме у спальні Прованс.

Комбінуйте меблі з різних стилів / Фото pinterest

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2. Єднання з природою

У 2021 році в тренді – предмети меблів з дерева, скла, металу. Моделі повинні бути легкими та повітряними, а ось масивність залишилася в минулому. Наприклад, плетені меблі з ротанга, яка раніше використовувалися на дачі, стануть відмінною прикрасою вітальні чи кухні.

Меблі з ротангу відмінно впишуться у вітальню квартири чи будинку / Фото pinterest

3. Креативний мікс

Поступово зросте інтерес до фактурних матеріалів з об'ємною формою. Стильно виглядають меблі, в яких поєднуються кілька матеріалів з абсолютно різною текстурою та поверхнею, наприклад, скло й метал, дерево й шкіра, текстиль та камені. Форма та конструкція меблів може стати додатковим декором квартири,

– пояснила Вікторія Дронова.

За її словами, такі деталі, як ліжко з великим узголів'ям, диван чи журнальний столик на тонких ніжках, крісло з незвичайними підлокітниками, дозволять створити єдину композицію в інтер'єрі.