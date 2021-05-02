При выборе стульев важно учесть некоторые нюансы. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Я часто сталкиваюсь с тем, что сейчас люди хотят выходить за рамки, добавив немного бунтарства в интерьеры своих квартир – это круто! К примеру, микс стульев можно стать изюминкой вашей обеденной зоны,

– отметила Петайкина.

Что учесть при выборе стульев

Виды стульев

стандартные;

барные – выше, чем обычные. Преимущественно используются для барных стоек и кухонных островов.

стул-кресло – вариант с подлокотниками.

Стулья для кухни

Необходимо подбирать с учетом особенностей комнаты – влажности и высоких температур. Стулья должны легко чиститься и быть устойчивыми.

В кухню-гостиную

Обычно в таком варианте делают отдельную обеденную зону и она особо не подвергается загрязнениям, свойственным кухне, здесь можно больше играть с вариантами обивки, но стоит учесть сочетания с мебелью в гостиной,

– уточнила дизайнер интерьера.

Стулья могут стать изюминкой интерьера / Фото pinterest

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Для барной стойки/острова

В этом случае подбираются барные стулья. Если члены семьи разного роста, лучше присмотреть регулируемые стулья, чтобы каждый могу выбрать комфортную для себя высоту. По словам дизайнера интерьера, не стоит брать слишком глубокие сидения – это неудобно.

Размеры

Анна Петайкина уточнила, что в этом случае нужно учесть две составляющих:

размер должен подходить под конкретного человека;

размер должен подходить к площади комнаты.

Как миксовать стулья

Микс стульев придаст помещению индивидуальности и стильности.

Правила сочетания стульев:

один дизайн, но разный цвет;

один цвет, но разный дизайн;

один материал, но разный дизайн;

один стиль, но разный дизайн;

один акцентный стул.

Миксовать стулья можно в нескольких вариациях / Фото pinterest