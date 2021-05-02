Для того чтобы получить максимально удачный результат, нужно знать основные тенденции. О том, что актуально в санузлах в 2021 году, рассказала дизайнер интерьера Ирина Лысюк.

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Какие решения использовать в 2021 году

Стены:

  • керамогранит большого формата;
  • бесшовное покрытие стен (микроцемент);
  • цветная керамика мелким орнаментом;
  • естественные цвета.

Смесители:

  • полированная сталь;
  • бронза/
  • никель;
  • черные;
  • белые;
  • скрытого монтажа;
  • микс различных материалов.

Сантехника:

  • микс различных фабрик (необязательно выбирать все предметы из одной серии);
  • цветная сантехника теряет актуальность;
  • белая сантехника;
  • сантехника натуральных оттенков (цвета мрамора, глины, песка).

Стильный санузел можно сделать, соблюдая несколько рекомендаций / Фото pinterest

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Полотенцесушитель:

  • узкий вертикальный или горизонтальный или несколько трубок;
  • электрический теплый, встроенный в стену + крючки или рейлинги на стене.

Санузел должен быть комфортным / Фото pinterest

Общие тенденции:

  • душ walk-in;
  • присутствие дерева и натурального камня (например, на рабочем столе);
  • освещение, которое регулируется диммером;
  • композиционный центр напротив входа;
  • наличие окна, если речь идет о частном доме;
  • по возможности, чем больше площадь санузла – тем лучше (от 5 до 20 квадратных метров);
  • ванна – как жилая комната (с картинами, книгами, креслом).

Это чисто мои наблюдения и мой субъективный взгляд,
– подчеркнула Ирина Лысюк.

 