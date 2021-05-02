Для того чтобы получить максимально удачный результат, нужно знать основные тенденции. О том, что актуально в санузлах в 2021 году, рассказала дизайнер интерьера Ирина Лысюк.
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Какие решения использовать в 2021 году
Стены:
- керамогранит большого формата;
- бесшовное покрытие стен (микроцемент);
- цветная керамика мелким орнаментом;
- естественные цвета.
Смесители:
- полированная сталь;
- бронза/
- никель;
- черные;
- белые;
- скрытого монтажа;
- микс различных материалов.
Сантехника:
- микс различных фабрик (необязательно выбирать все предметы из одной серии);
- цветная сантехника теряет актуальность;
- белая сантехника;
- сантехника натуральных оттенков (цвета мрамора, глины, песка).
Стильный санузел можно сделать, соблюдая несколько рекомендаций / Фото pinterest
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Полотенцесушитель:
- узкий вертикальный или горизонтальный или несколько трубок;
- электрический теплый, встроенный в стену + крючки или рейлинги на стене.
Санузел должен быть комфортным / Фото pinterest
Общие тенденции:
- душ walk-in;
- присутствие дерева и натурального камня (например, на рабочем столе);
- освещение, которое регулируется диммером;
- композиционный центр напротив входа;
- наличие окна, если речь идет о частном доме;
- по возможности, чем больше площадь санузла – тем лучше (от 5 до 20 квадратных метров);
- ванна – как жилая комната (с картинами, книгами, креслом).
Это чисто мои наблюдения и мой субъективный взгляд,
– подчеркнула Ирина Лысюк.