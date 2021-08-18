На протяжении веков национальное жилье украинцев совершенствовалось, однако в нем всегда отражались народные традиции и обычаи. Как выглядели дома когда-то – смотрите далее.

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Строительство жилья

Украинцы всегда по-особому относились к своим домам. Это чувствовалось уже на этапе выбора места для строительства дома. Люди учитывали множество нюансов и обрядов.

В частности считалось, что помещение не могло располагаться на месте, где раньше была дорога, в пойме или в русле реки, которая пересохла. Кроме того, дом не должен был быть меньше по размерам, чем предыдущий (чтобы не уменьшилась семья). Также не подходили места, где раньше была конюшня или хлев, где часто ссорились или болели и др.

Интересно, что раньше для того, чтобы подобрать место для нового жилья, обращались за советом к старшим людям и даже ходили к гадалкам. Хату обычно начинали строить летом или весной во вторник, четверг, пятницу и субботу. Эти дни считались наиболее благоприятными для начала работ.

Хата из самана – смеси глины, соломы и песка / Фото dnipro.libr.dp.ua

Традиционным жильем в Украине в XVIII – XIX веках была беленая хата под соломенной крышей. Часто ее украшали яркие узоры.

Однако в разных регионах дома имели свои особенности. Отличались не только материалы, которые использовались для строительства, но и технологии. Популярными были хаты-мазанки с деревянным каркасом, который забивали смесью из глины и белили с обеих сторон. Еще один вариант – дома из самана (кирпич из смеси глины, соломы и песка). Эта технология была распространена на Приднепровье.

Так выглядит саман / Фото Wikipedia

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Как выглядели традиционные дома

Внешне жилье показывало вкусы семьи, которая там проживала, и неповторимость региона, где оно расположено. Если говорить о планировке, обычно она имела форму вытянутого прямоугольника.

Сначала популярными были однокамерные хаты – в них комната выполняла функции и сеней, и кладовой. Впоследствии появилось двухкамерное жилье (в Западной Украине оно преобладало до начала XX века), где, кроме комнаты, были сени. В конце XIX – начале XX века украинцы начали строить трехкамерные здания, которые состояли из горницы, сеней и кладовой. Однако площадь помещений обычно существенно не менялась.

Отделка домов

В хате всегда была печь, стол, который стоял в углу, скамья, сундук с праздничной и повседневной одеждой, и "святое" место – угол. Здесь сажали почетных гостей и молодоженов, ставили дидух, размещали полочки с вышитыми рушниками для священных образов.

Украинцы всегда украшали дом и ухаживали за ним / Фото Vseosvita​

Особое значение имела печь. Ее разрисовывали красивыми узорами. Если семья переселялась в новый дом, из старой печи приносили уголек, чтобы зажечь семейный очаг в новом жилье.

Печь имела особое значение для украинцев / Фото Gorodnyamuzei​

Художественное оформление считалось одной из самых ярких особенностей украинского народного жилья. Люди верили, что оно имеет защитную функцию и убережет от беды. Например, красный цвет в интерьере должен уберечь от беды, а красная полоса на стенах, чуть выше пола, должна была защитить от нечисти.

В каждом регионе были свои особенности строительства и обустройства дома / Фото dnipro.libr.dp.ua​

Также в домах размещали различные обереги и предметы, украшали окна, дымоходы и двери различными символами. Что касается орнаментов, им тоже уделяли значительное внимание (они должны были оберегать жителей от злой силы), однако в каждом регионе изображения отличались. Распространенными были красный, желтый и синий цвета.

Хаты всегда были побелены и украшены / Фото Etnoxata​

Для украинцев жилье всегда было семейным очагом и уютным местом. Каждый дом имел свои особенности, которые сформировались благодаря традициям и обычаям.

Интерьер украинского дома всегда был ярким / Фото Vilingstore

Как выглядели украинские дома 100 – 200 лет назад / Фото Etnoxata

Сегодня же украинские дома имеют совсем другой вид. Однако мы все же сохраняем в памяти те традиции, которые основали наши предки, и нередко ими руководствуемся, когда сводим собственное жилье.