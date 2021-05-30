Как выглядит роскошный дом Памелы Андерсон за 15 миллионов долларов: фото

Известная актриса Памела Андерсон продает особняк в Малибу (штат Калифорния, США). В 2000 году звезда купила дом за 1,8 миллиона долларов (около 10 миллионов гривен на то время) и сделала в нем ремонт.
Сейчас секс-символ хочет получить за недвижимость 14,9 миллиона долларов (406 миллионов гривен). Как выглядит звездный дом – смотрите ниже.
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Что известно о доме Памелы Андерсон
Особняк расположен в Малибу. В нем есть 4 спальни, 4 ванных комнаты, сауна, большая светлая кухня. На крыше есть терраса с лежаками, спа, камин и бассейн. Особенность звездного дома – наличие частного песчаного пляжа с выходом к океану.Памела Андерсон признавалась, что на ремонт у нее ушло 10 лет и 8 миллионов долларов (около 22 миллионов гривен по курсу в 2021 году).
Интерьер дома Памелы Андерсон оформлен в светлых оттенках и имеет много элементов из натурального дерева.
Дизайн дома выполнен в эко-стиле / Фото realtor
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Известная актриса, которая в этом году вышла замуж за своего охранника, вместе с супругом хочет жить в коттедже на острове Ванкувер (Канада). Он достался ей в наследство от бабушки.
Как выглядит роскошный дом Памелы Андерсон в Малибу / Фото realtor.com