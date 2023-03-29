Из этого лота вы точно захотите все почерпнуть, ведь инновационное здание в штате Юта бьет не только ценовые рекорды, но и поражает дизайнерскими решениями.

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Как выглядит дом, стоимостью 50 миллионов

Инновационные решения и современный дизайн – это здание способно не только опустошить кошелек, но и улучшить качество жизни. Элитный "Monitor's Rest" расположен в Парк-Сити штата Юта.



Так выглядит элитная недвижимость / Фото Entrepreneur

В прошлом году недвижимость приобрел миллиардер Рассел Вайнер, основатель компании Rockstar Energy, за 39,6 миллиона долларов. Сегодня же стоимость дома оценивается в 50 миллионов. Мебель и удобства, которые есть внутри, точно стоят такой суммы.



Спальная комната / Фото Entrepreneur



Одна из 11 ванных комнат / Фото Entrepreneur

Новый владелец претендует на 5486 квадратных метров жилой площади, включающей 6 спален и 11 ванных комнат. Также в доме есть медиакомната с аудиосистемой Steinway-Lyngdorf и 200-дюймовой системой цифровой кинопроекции Barco 4k.



Стильный дизайн и инновационные решения / Фото Entrepreneur



Кухня современного дома / Фото Entrepreneur

Также умное здание оснащено интеллектуальной сетью DARWIN Home Wellness Intelligence от Delos. Вы будете удивлены, но эта система умеет все: регулирует освещение, фильтрует воду и удаляет патогены из воздуха, включая вирусы.



Так выглядит комната отдыха / Фото Entrepreneur



Бассейн, выходящий на улицу / Фото Entrepreneur



В доме есть боулинг, зал для волейбола и баскетбола / Фото Entrepreneur

Кроме массажного кабинета и инфракрасной сауны также есть и другие удобства: