З цього лоту ви точно захочете все почерпнути, адже інноваційний будинок у штаті Юта б'є не лише цінові рекорди, а й вражає дизайнерськими рішеннями.

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Як виглядає будинок, вартістю 50 мільйонів

Інноваційні рішення та сучасний дизайн – цей будинок здатен не лише спустошити гаманець, але й покращити якість життя. Елітний "Monitor's Rest" розташований у Парк-Сіті штату Юта.



Так виглядає елітна нерухомість / Фото Entrepreneur

Минулого року нерухомість придбав мільярдер Рассел Вайнер, засновник компанії Rockstar Energy, за 39,6 мільйона доларів. Сьогодні ж вартість будинку оцінюють у 50 мільйонів. Меблі та зручності, які є всередині, точно варті такої суми.



Спальна кімната / Фото Entrepreneur



Одна з 11 ванних кімнат / Фото Entrepreneur

Новий власник претендує на 5486 квадратних метрів житлової площі, яка включає 6 спалень та 11 ванних кімнат. Також у будинку є медіакімната з аудіосистемою Steinway-Lyngdorf і 200-дюймовою системою цифрової кінопроєкції Barco 4k.



Стильний дизайн та інноваційні рішення / Фото Entrepreneur



Кухня сучасного будинку / Фото Entrepreneur

Також розумний будинок оснащений інтелектуальною мережею DARWIN Home Wellness Intelligence від Delos. Ви будете здивовані, але ця система вміє все: регулює освітлення, фільтрує воду та видаляє патогени з повітря, включаючи віруси.



Так виглядає кімната для відпочинку / Фото Entrepreneur



Басейн, який виходить на вулицю / Фото Entrepreneur



У будинку є кімната для боулінгу, зал для волейболу та баскетболу / Фото Entrepreneur

Окрім масажного кабінету та інфрачервоної сауни, також є й інші зручності: