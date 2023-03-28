Здание принимало не одну королевскую персону, а привлекает внимание коллекционеров элитной недвижимости и уникальным наполнением. Сколько стоит и как выглядит, рассказываем дальше.

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Как выглядит королевская недвижимость

Изысканный Yarrowee Hall построен еще в 1870-х годах по лучшим традициям королевского стиля. Уникальные артефакты можно найти как вокруг дома, так и внутри в 14-ти комнатах. Строили этот "музей" для Роберта Малаки Сержанта – менеджера крупнейшего в то время золотого рудника в Балларате и первого члена парламента.



Королевская усадьба / Фото realestate

Дом имел выразительный английский стиль и был украшен сусальным золотом, расписанным мрамором, глубокими карнизами, изысканными каминами, широкими верандами, эркерами и редкими французскими обоями в нескольких комнатах.



Изысканная усадьба впечатляет / Фото realestate

Стоит отметить, что в гостиной на стенах были ряды L'Eden, импортируемые из Франции и эксклюзивно разработанные иллюстратором Джозефом Фухом. Состоят обои из 23 панелей, для которых изготовлено 3642 блока.

Хвастается уникальными артефактами и столовая с позолоченной хрустальной люстрой Swarovski и дорогими обоями. Потолки в доме достигают почти 8 метров, а завершает драгоценную картину дизайна арочный потолок прихожей с оранжереей на втором этаже.



Столовая в доме / Фото realestate

Не менее впечатляют и оригинальные ворота в саду из кованого железа, а дорожки выложены старинной брусчаткой Serjeant and Sons Brickworks с восьмиугольными звездами.

Известно, что гостил в этом доме принц Альберт и его младший брат Джордж, позже король Георг V. Предыдущие владельцы смогли отреставрировать здание и усовершенствовать его. Следовательно, уникальные королевские мотивы удалось совместить с инновационными технологиями. В особняке появилась новая кухня с кладовой, солнечные батареи, беспроводная автоматика и станция для зарядки электромобилей, а также обновленная сантехника, электричество и отопление.



Современный санузел со старинными мотивами / Фото realestate

Для ценителей коллекционного алкоголя отдельным соблазном будет и винный погреб, вмещающий более 400 бутылок выдержанных напитков. Цена эксклюзивного Yarrowee Hall составляет 1,64 миллиона долларов.

Это понравится каждому, кто желает почувствовать историю, почувствовать архитектуру и поселиться в большом доме со всеми современными удобствами, не причиняя вреда наследию дома,

– говорит директор агентства по продаже недвижимости Jens Veal Byrne Люк Веал.