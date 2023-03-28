Будівля приймала не одну королівську персону, а привертає увагу колекціонерів елітної нерухомості й унікальним наповненням. Скільки коштує та як виглядає, розповідаємо далі.

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Як виглядає королівська нерухомість

Вишуканий Yarrowee Hall зведений ще у 1870-х роках за найкращими традиціями королівського стилю. Унікальні артефакти можна знайти як навколо будинку, так і всередині у 14 кімнатах. Будували цей "музей" для Роберта Малакі Сержанта –менеджера найбільшої на той час золотої копальні в Баллараті та першого члена парламенту.



Королівська садиба / Фото realestate

Садиба мала виразний англійський стиль та була оздоблена сусальним золотом, розписаним мармуром, глибокими карнизами, вишуканими камінами, широкими верандами, еркерами та рідкісними французькими шпалерами в кількох кімнатах.



Вишукана садиба вражає / Фото realestate

Варто зазначити, що у вітальній на стінах були шереги L'Eden, які імпортовані з Франції та ексклюзивно розроблені ілюстратором Джозефом Фухом. Складаються шпалери з 23 панелей, для яких виготовлено 3642 блоки.

Хизується унікальними артефактами і їдальня з позолоченою кришталевою люстрою Swarovski та дорогими шпалерами. Стелі у будинку сягають майже 8 метрів, а довершує дорогоцінну картину дизайну аркова стеля передпокою з оранжереєю на другому поверсі.



Їдальня у будинку / Фото realestate

Не менш вражають і оригінальні ворота у саду з кованого заліза, а доріжки викладені старовинною бруківкою Serjeant and Sons Brickworks з восьмикутними зірками.

Відомо, що гостював у цьому будинку принц Альберт і його молодший брат Джордж, пізніше король Георг V. Попередні власники змогли відреставрувати будинок та дещо усучаснити його. Відтак унікальні королівські мотиви вдалось поєднати з інноваційними технологіями. В особняку з'явилась нова кухня з коморою, сонячні батареї, бездротова автоматика та станція для зарядки електромобілів, а також оновлена сантехніка, електрика та опалення.



Сучасний санвузол зі старовинними мотивами / Фото realestate

Для поціновувачів колекційного алкоголю окремою спокусою буде і винний льох, який вміщує більше ніж 400 пляшок витриманих напоїв. Ціна ексклюзивного Yarrowee Hall становить 1,64 мільйона доларів.

Це сподобається кожному, хто бажає відчути історію, відчути архітектуру та поселитися у великому будинку з усіма сучасними зручностями, не завдаючи шкоди спадщині дому,

– каже директор агенції з продажу нерухомості Jens Veal Byrne Люк Веал.