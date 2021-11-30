Известно, что общая площадь двухуровневой квартиры – 447 квадратных метров, на которых разбросаны 5 спален. 3 из них – с собственными ванными комнатами. Хотя в объявлении указано, что всего в пентхаусе 8 санузлов.
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Сколько стоит и как выглядит квартира
Как выглядит и сколько стоит самый дорогой пентхаус Киева / Фото metry.ua
Цена за объект достигает 7 миллионов долларов, сообщает служба OLX Недвижимость.
Количество просмотров за месяц – 11 492. При этом количество просмотров обычных объявлений в категории "Продажа квартир" на вторичном рынке за месяц собирает не более 10 тысяч просмотров. Это свидетельствует о том, что объект потенциально интересен украинцам.
Как выглядит и сколько стоит самый дорогой пентхаус Киева / Фото metry.ua
В объявлении отмечается, что жилье оборудовано системой "Умный дом", имеет 3 уровня охраны, отдельную серверную, спа-зону, собственную автономную котельную и систему очистки воды. Для сравнения, средняя цена за квартиру с подобными характеристиками (400 – 500 "квадратов" в Печерском районе столицы и количеством комнат 5+) составляет 2,2 миллиона гривен, что в 3 раза меньше самого дорогого предложения на сайте.
Как выглядит и сколько стоит самый дорогой пентхаус Киева / Фото metry.ua
По данным OLX Недвижимость, за стоимость одной дорогой квартиры можно приобрести несколько многокомнатных квартир в Киеве на вторичном или первичном рынке.
Новостройки:
|Класс
|Количество комнат
|Цена в долларах
|Количество квартир в заданном ценовом диапазоне
|Бизнес
|4+
|310 тысяч
|22
|Комфорт
|4+
|137 138
|51
|Эконом
|4+
|127 131
|55
|Элит
|4+
|660 тысяч
|11
Вторинне житло:
|Тип дома
|Количество комнат
|Цена в долларах
|Количество квартир в заданном ценовом диапазоне
|Жилищный фонд от 2011 года
|3
|239 500
|29
|Жилищный фонд с 2001 – 2010 года
|3
|170 500
|41
|Совмин
|3
|144 500
|48
|Сталинка
|3
|185 тысяч
|38
|Царский дом
|3
|215 тысяч
|32
Фото самой дорогой квартиры Украины: