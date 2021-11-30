Відомо, що загальна площа дворівневої квартири – 447 квадратних метрів, на яких розкидано 5 спалень. 3 із них – із власними ванними кімнатами. Хоча в оголошенні вказано, що всього у пентхаусі є 8 санвузлів.

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Скільки коштує та як виглядає квартира

Як виглядає та скільки коштує найдорожчий пентхаус Києва / Фото metry.ua

Ціна за обʼєкт сягає 7 мільйонів доларів, – повідомляє служба OLX Нерухомість.

Кількість переглядів за місяць – 11 492. При цьому кількість переглядів звичайних оголошень у категорії "Продаж квартир" на вторинному ринку за місяць назбирує не більш ніж 10 тисяч переглядів. Це свідчить про те, що обʼєкт потенційно цікавий українцям.

Як виглядає та скільки коштує найдорожчий пентхаус Києва / Фото metry.ua

У оголошенні зазначається, що житло обладнане системою "Розумний дім", має 3 рівні охорони, окрему серверну, спа-зону, власну автономну котельню та систему очищення води. Для порівняння, середня ціна за квартиру з подібними характеристиками (400 – 500 "квадратів" у Печерському районі столиці та кількістю кімнат 5+) складає 2,2 мільйона гривень, що в 3 рази менше за найдорожчу пропозицію на сайті.

Як виглядає та скільки коштує найдорожчий пентхаус Києва / Фото metry.ua

За даними OLX Нерухомість, за вартість однієї найдорожчої квартири можна придбати декілька багатокімнатних квартир в Києві на вторинному чи первинному ринку.

Новобудови:

Клас Кількість кімнат Ціна в доларах Кількість квартир в заданому ціновому діапазоні Бізнес 4+ 310 тисяч 22 Комфорт 4+ 137 138 51 Економ 4+ 127 131 55 Еліт 4+ 660 тисяч 11

Вторинне житло:

Тип будинку Кількість кімнат Ціна в доларах Кількість квартир в заданому ціновому діапазоні Житловий фонд від 2011 року 3 239 500 29 Житловий фонд від 2001 – 2010 роки 3 170 500 41 Совмін 3 144 500 48 Сталінка 3 185 тисяч 38 Царский будинок 3 215 тисяч 32

Фото найдорожчої квартири України: